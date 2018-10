Baseball, World Series MLB 2018: Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers. Programma, orari e tv. Il calendario completo

La stagione della Major League Baseball si avvia alla sua conclusione con lo spettacolo delle World Series, che metteranno di fronte i Boston Red Sox e i Los Angeles Dodgers per la prima volta in assoluto nell’ultracentenaria storia delle finali MLB. I Dodgers sono alla seconda presenza consecutiva dopo la sconfitta del 2017 nella settima gara contro gli Houston Astros, mentre per i Red Sox c’è il ritorno dopo l’ultimo titolo datato 2013, quando superarono i St. Louis Cardinals in sei partite.

Molto diversi sono stati i percorsi di avvicinamento delle due franchigie: in American League, i Red Sox hanno superato per 3-1 i New York Yankees vincendo gara-4 allo Yankee Stadium nelle Division Series, mentre nelle League Championship Series hanno costretto gli Houston Astros ad abdicare, vincendo tutte e tre le partite a Minute Park per assicurarsi il 4-1. Dall’altra parte, in National League, i Dodgers non avevano che la seconda testa di serie, con la quale hanno prima superato in quattro partite gli Atlanta Braves e poi, nel Wisconsin, hanno posto fine alle speranze dei Milwaukee Brewers, forti della prima testa di serie, di cancellare la fatal gara-7 del 1982 contro i St. Louis Cardinals.

Le World Series 2018 della MLB si svolgeranno sulla distanza delle 7 partite: in altre parole, la prima squadra a raggiungere 4 vittorie sarà dichiarata vincitrice. Si comincerà questa notte alle ore 2:09 italiane al Fenway Park di Boston. La diretta streaming di tutte le gare sarà assicurata da DAZN, che affiderà il commento delle partite a Matteo Gandini, Roberto Gotta e Nicola Fasani alias Faso di Elio e le Storie Tese. Di seguito la programmazione delle partite su DAZN, ricordando doverosamente che dall’eventuale gara-5 va tenuto conto del cambio dell’ora in Italia (negli USA avviene sempre una settimana più tardi):

Gara-1: Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers, mercoledì 24 ottobre ore 2:09

Gara-2: Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers, giovedì 25 ottobre ore 2:09

Gara-3: Los Angeles Dodgers-Boston Red Sox, sabato 27 ottobre ore 2:09

Gara-4: Los Angeles Dodgers-Boston Red Sox, domenica 28 ottobre ore 2:09

Ev. Gara-5: Los Angeles Dodgers-Boston Red Sox, lunedì 29 ottobre ore 1:15

Ev. Gara-6: Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers, mercoledì 31 ottobre ore 1:09

Ev. Gara-7: Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers, giovedì 1 novembre ore 1:09













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Jerome LABOUYRIE / Shutterstock