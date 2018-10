ATP Finals 2018: calendario, date, programma, orari e tv. A Londra il Masters di fine anno

Le ATP Finals 2018 si giocheranno alla 02 Arena di Londra (Gran Bretagna) da domenica 11 a domenica 18 novembre. Il classico Masters di fine stagione, che mette a confronto i migliori otto tennisti del Mondo, si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente, i più grandi campioni in circolazione sono pronti ad affrontarsi per il titolo di Maestro del 2018 e per conquistare la competizione che sostanzialmente chiude la stagione tennistica.

Ancora non sappiamo se Rafael Nadal recupererà dall’infortunio, sicuramente ci sarà il grande favorito Novak Djokovic e non mancherà l’eterno Roger Federer, spazio anche ad Alexander Zverev mentre Juan Martin Del Potro si è dovuto chiamare out.

Di seguito le date e il calendario delle ATP Finals 2018. Il programma dettagliato e tutti gli orari verranno comunicati nel prossimo futuro. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport.

DOMENICA 11 – DOMENICA 18 NOVEMBRE:

