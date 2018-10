Atletica, a Valencia il keniano Abraham Kiptum stabilisce il nuovo record del mondo di mezza maratona

Il keniano Abraham Kiptum stabilisce il nuovo record del mondo di mezza maratona, correndo in 58’18” a Valencia. L’atleta 29enne migliora di cinque secondi il precedente primato, realizzato dell’eritreo Zersenay Tadese (58’23”), che resisteva da oltre otto anni (21 marzo 2010 a Lisbona).

Kiptum ha corso la prima metà di gara con il gruppo di testa, passando al decimo chilometro in 28’02”. Poi al km 13 il keniano ha sferrato l’attacco decisivo, restando solo al comando. Gli ultimi chilometri sono stati davvero super, con un parziale eccezionale di 27’16” per i secondi 10 km. Alle sue spalle si piazzano gli etiopi Jemal Yimer (58’33”) e Adadi Hadis (58’44”). Da segnalare anche la buona prestazione dell’azzurro Pietro Riva, che chiude in 23ma posizione 1h02’19”.













Foto: Shutterstock.com