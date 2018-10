Andrea Iannone, GP Australia MotoGP 2018: “Sono contentissimo del risultato. Avrei potuto però giocarmela anche per la vittoria”

E’ un Andrea Iannone soddisfatto quello che si è portato a casa il secondo posto nel GP d’Australia 2018 di MotoGP, terzultima prova del Mondiale. Sul circuito di Phillip Island il pilota di Vasto si è confermato estremamente veloce, ottenendo un podio importante con la Suzuki.

Nel corso dei turni di libere e nel warm-up “The Maniac” aveva fatto vedere un gran passo che in gara si è notato soprattutto nella seconda parte. La moto nipponica, inoltre, si è rivelata ben bilanciata lungo i curvoni veloci consentendo a Iannone di esprimere tutto il suo talento ma il deficit in potenza, nel confronto con le Ducati, è stato un fattore discriminante in negativo: “Sono contentissimo per questo risultato. Sapevo di avere un buon passo e oggi in gara lo abbiamo dimostrato. Certo, se non avessi perso troppo tempo all’inizio nella lotta con Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e con Alvaro Bautista forse me la sarei potuta giocare per la vittoria ma va bene così. Ad un certo punto della corsa la mia gomma posteriore era praticamente finita per cui faticavo a girare velocemente con costanza. Pentito di lasciare la Suzuki? No, avevo bisogno di nuove sfide e l’Aprilia è ciò che volevo“, le considerazioni del centauro italiano, intervistato da Sky Sport.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo