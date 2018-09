Vuelta a España 2018: Vincenzo Nibali in fuga sui Pirenei. Ci prova anche Fabio Aru!

Con tutto il cuore che ha. Vincenzo Nibali non demorde e ci vuole provare fino alla fine, fino all’ultimo barlume di energia. Lo Squalo è andato in fuga anche nella penultima tappa della Vuelta di Spagna, per la terza volta nella corsa iberica il siciliano è riuscito a entrare nella fuga della prima ora. La penultima frazione, 97 durissimi chilometri di alta montagna da Andorra al Coll de la Gallina (addirittura sei GPM in programma, un continuo sali scendi), vede ancora all’attacco il 33enne della Bahrain Merida insieme ad altri cinque uomini: Rafal Majka, Michael Woods, Michal Kwiatkowski and Bauke Mollema get back to Thomas De Gendt quando mancano 70 km al traguardo.

I battistrada hanno 2’30” di vantaggio sul gruppo maglia rossa. Si muove anche Fabio Aru nonostante l’attacco febbrile dell’altro ieri: il Cavaliere dei Quattro Mori ed è andato al contrattacco sul Coll de Beixalis inseguito da Ilnur Zakarin, Pierre Rolland e Winner Anacona, il sardo ci sta mettendo l’anima per non lasciare la Vuelta in maniera anonima.













Foto: Pier Colombo