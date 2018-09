Vuelta a España 2018, umore nero per Vincenzo Nibali: “Sono stanco”

Ieri è stata una giornata nera per Vincenzo Nibali alla Vuelta a España. Il 33enne siciliano infatti si è staccato subito sulle prime rampe della salita finale verso il Coll de la Rabassa, accusando poi un ritardo di ben 14’ sul traguardo di Andorra.

Una prestazione che mostra quindi una condizione ancora lontana dal top e lascia parecchi dubbi in vista del Mondiale. Lo stesso Nibali infatti non ha voluto commentare la tappa, sintomo della sua delusione e anche di un certo nervosismo nel team. Queste le poche parole affidate all’ufficio stampe e riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Sono molto stanco e non ho voglia di parlare”.

La dura tappa odierna sarà un ulteriore test per lo Squalo, che proverà a reagire e cogliere un buon risultato che sarebbe fondamentale dal punto di vista psicologico, per approcciare con la giusta motivazione la rassegna iridata di Innsbruck.

Foto: Pier Colombo