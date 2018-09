Vuelta a España 2018, Simon Yates: “Tappa brutale, mi sono meritato la maglia rossa”

Simon Yates è stato assoluto protagonista nella quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Il britannico ha vinto la frazione con arrivo in salita grazie a un attacco nel finale ed è tornato in possesso della maglia rossa. Queste le dichiarazioni rilasciate al termine della tappa: “Questa era una tappa molto difficile. Il finale era brutale, ho sfruttato al meglio il momento in cui partire e mi sono meritato questa maglia rossa, sono contento di essermela ripresa. Mi ricordo la tappa di Covadonga 2016 e spero che domani possa andare tutto per il meglio“.













Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto