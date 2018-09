Vuelta a España 2018: Simon Yates ipoteca la classifica generale. Domani al britannico basterà amministrare

Un dominio assoluto e davvero incontrastato. Questa volta difficilmente può riaccadere ciò che è successo qualche mese fa al Giro d’Italia, quando Simon Yates aveva dato spettacolo nelle prime due settimane, salvo poi crollare proprio nell’ultimo week-end. Alla Vuelta a España 2018 il corridore britannico si è gestito al meglio venendo fuori proprio sul finale e, ora che ha la Maglia Rossa praticamente in cassaforte, deve solo gestire nell’ultima frazione di montagna di domani.

Scontato che non bisogna sottovalutare percorso ed avversari. La ventesima tappa è molto probabilmente la più dura, di sicuro la più spettacolare dell’intera corsa iberica. 97 km da Andorra al Coll de la Gallina: una frazione breve ma durissima con quasi 4000 metri di dislivello da superare in meno di 100 km. I corridori dovranno scalare in successione sei GPM: Coll de la Comella (4,3 km all’8,7%), Coll de Beixalis (7,1 km all’8%), Coll de Ordino (9,8 km al 7,1%), poi di nuovo Coll de Beixalis e Coll de la Comella prima della salita finale del Coll de la Gallina. Uno strappo durissimo di 3,5 km all’8,7%, su cui assisteremo all’ultimo duello tra i big per la vittoria.

C’è spazio per imboscate, soprattutto da parte delle squadre meglio organizzate (vedi la Movistar, che ha comunque sia Nairo Quintana che Alejandro Valverde tutt’altro che lontani in classifica generale). La Mitchelton-SCOTT ha però dimostrato di saper gestire la situazione. Nel momento più critico poi, almeno sulla carta, Simon Yates dovrebbe essere in grado di vedersela in proprio, tenendo la ruota degli avversari (vista la condizione ne avrebbe addirittura per staccare nuovamente tutti).













