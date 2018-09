Vuelta a España 2018: Rohan Dennis si ritira dopo la vittoria di ieri nella cronometro. L’australiano vuole concludere la preparazione a casa

A poche ore dal via della diciassettesima frazione della Vuelta a España 2018, Rohan Dennis decide di ritirarsi dalla corsa a tappe iberica. Dopo lo strepitoso successo nella cronometro di ieri, al termine della quale il corridore BMC ha rifilato almeno 50″ a tutti gli avversari, il 28enne australiano torna a casa per prepararsi al meglio prima dei Mondiali di Innsbruck.

Il vincitore delle due corse contro il tempo alla Vuelta va a caccia dell’oro iridato nella cronometro, cercando di strappare la “maglia arcobaleno” dalle spalle di Tom Dumoulin. Così Dennis annuncia la propria decisione: “Ora torno a casa per prepararmi specificatamente per la crono e la cronosquadre, quindi spero di aggiungere un’altra tacca alla fine della stagione. Sinora la Vuelta è stata la preparazione ideale per i Mondiali a Innsbruck. Una corsa dura, in cui specialmente i nove giorni iniziali, con il caldo, mi hanno davvero stremato. Fortunatamente, poi ha iniziato a rinfrescarsi e ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Preferisco sentirmi in miglioramento in un GT che peggiorare, quindi penso che questa corsa sia stata perfetta come preparazione al Campionato del Mondo”. La data segnata con un cerchio rosso dall’australiano è giovedì 27 settembre, quando si disputerà la prova a tempo individuale.













Foto: Comunicato stampa RCS