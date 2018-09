Vuelta a España 2018, la tappa di domani (8 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, sabato 8 settembre, si svolgerà la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Cistierna a Les Praeres.Nava, per un totale di 171 km. I corridori disputeranno un’altra frazione di montagna, caratterizzata da continui saliscendi e pendenze elevatissime. Si attraversano ben cinque Gran Premi della Montagna: al km 60 si giunge in cima al Puerto de San Isidro, GPM di seconda categoria (11 km al 3%); all’87° chilometro si inizia a scalare verso l’Alto de la Colladona, prima categoria (5,3 km all’8,1%, con un tratto iniziale che presenta punte dell’11%); poco meno di 30 km dopo si torna a testa in su per affrontare seconda delle tre salite di prima categoria, l’Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%, anche in questo tratto le pendenze toccano la doppia cifra); a -21km dal traguardo si sormonta il più accessibile Alto de la Falla de los Lobos (terza categoria, 5,3 km al 6,4%). Ultimi 4 km di corsa decisivi: un muro con ripidità media del 12,5% e punte del 17 accompagna i corridori fino alla linea d’arrivo; il crocevia della corsa a tappe iberica potrebbe passare proprio lungo l’Alto de Praeres. Nava (prima categoria).

La partenza è programmata alle 12.55, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 13.45 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quattordicesima tappa Vuelta a España 2018

Sabato 8 settembre

Cistierna – Les Praeres.Nava 171 km

Partenza: 12.55

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria













