Vuelta a España 2018, il ritorno di Alessandro De Marchi. Dopo tanti tentativi arriva finalmente il successo

Alessandro De Marchi è tornato al successo alla Vuelta a España. Una vittoria inseguita a lungo dal Rosso di Buja ed oggi, ad esattamente tre anni di distanza dall’ultima, è finalmente arrivata. Il 32enne friulano si è imposto nell’undicesima tappa al termine di una grande fuga, in cui si è rivisto tutto il suo talento. L’ultima volta con le braccia alzate era stata proprio il 5 settembre 2015 nella corsa spagnola, con una splendida vittoria in solitaria sull’arrivo in salita di Fuente del Chivo.

Da quel momento in poi le cose non sono però andate come previsto. De Marchi sembrava infatti all’apice della sua carriera e pronto a prendersi altre vittorie di peso nei grandi giri. Invece i risultati non sono arrivati, con pochi piazzamenti di rilievo e le gambe che sembravano sempre mancare nei momenti chiave.

La BMC gli ha però continuato a dare fiducia e lui non si è mai arreso, ma al contrario con grande determinazione ha sempre provato ad attaccare. Anche in questa stagione De Marchi è stato protagonista di tante fughe, mettendosi in luce come uno dei corridori più combattivi del gruppo. I sogni di gloria si erano però sempre infranti, spesso anche per una tattica sbagliata dello stesso friulano, come dimostrato nella quinta tappa.

Oggi invece il Rosso di Buja è stato perfetto. Infatti ha letto benissimo la corsa dal punto di vista tattico, cogliendo il momento giusto per fare l’azione, sfruttando l’attendismo degli altri fuggitivi. Sull’ultimo strappo ha poi sferrato un attacco secco, degno dei tempi migliori, volando verso un successo davvero liberatorio. Un risultato molto importante anche in vista dei Mondiali di Innsbruck, in cui De Marchi potrà diventare una pedina fondamentale per la Nazionale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com