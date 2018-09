Vuelta a España 2018, Fabio Aru: “Sto meglio rispetto ai giorni scorsi”

Ieri Fabio Aru ha dato i primi segnali positivi alla Vuelta a España 2018. Il capitano della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo in decima posizione sul durissimo strappo finale di Les Praeres Nava a 38” da Simon Yates. Si tratta della migliore prestazione in salita per il sardo nella corsa spagnola.

Un risultato che dimostra quindi una condizione in crescita come sottolineato dallo stesso Aru, che ha così commentato la sua prova in un comunicato stampa rilasciato dal team: “Ho avuto sensazioni migliori rispetto ai giorni scorsi, quindi posso essere contento e soddisfatto, è stata una prestazione migliore rispetto a quelle delle tappe precedenti. Fa bene a livello di morale e dà fiducia in vista delle prossime giornate”.

Oggi per il sardo ci sarà subito un altro test importante sulla dura salita finale di Lagos de Covadonga. In un’ascesa di quasi 12 km, Aru dovrà dimostrare di saper reggere anche dal punto di vista mentale e se dovesse riuscire a rimanere per buona parte con i migliori, sarebbe un altro segnale importante in vista dei Mondiali di Innsbruck.

Foto: Valerio Origo