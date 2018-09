Vuelta a España 2018, Fabio Aru: “Non sono super, nemmeno lontanamente. La speranza è di crescere”

Non può che essere insoddisfatto, forse anche un po’ deluso. Ci si aspettava molto di più da Fabio Aru al termine delle prime tredici tappe della Vuelta a España 2018. Il sardo, che si presentava al via della corsa spagnola dopo la batosta del Giro d’Italia, andava a caccia del riscatto e sembrava aver preparato al meglio in estate la gara iberica. Invece la condizione latita ad arrivare: su ogni arrivo in salita l’ex campione italiano fa grandissima fatica e si stacca. Ancora non c’è stata una giornata nella quale sia riuscito a dar battaglia ai big.

“Sicuramente non sono super, neanche lontanamente. Spero di poter migliorare giorno dopo giorno. La speranza è sempre quella. Una stagione un po’ particolare, molto difficile. Sono sempre alla ricerca del colpo di pedale che fino ad ora non è arrivato. Le mie prestazioni non mi soddisfano ma tengo ancora più duro” le parole del sardo dopo l’arrivo a La Camperona di ieri alla Gazzetta dello Sport.













