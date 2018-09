Vuelta a España 2018, Fabio Aru: “La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido”

Fabio Aru è stato molto sfortunato nel corso della 17^ tappa della Vuelta di Spagna durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta. Il Cavaliere dei Quattro Mori è scivolato malamente ed è andato anche a sbattere contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il sardo ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli è giunto al traguardo con 14 minuti di ritardo dal vincitore della frazione conclusasi sull’Alto del Balcon de Bizkaia.

Il capitano della UAE Emirates ha dato la colpa al cambio del suo mezzo che si sarebbe bloccato e ha poi commentato così l’episodio, paventando anche la possibilità di un ritiro dalla corsa a tappe iberica: “Purtroppo la sfortuna sembra non volermi lasciare in pace in questo 2018. Nella caduta ho battuto violentemente la parte bassa della schiena e mi sono spaventato perché stavamo scendendo a 70 all’ora. Poteva andare molto peggio. Mi spiace per la reazione avuta, ma in quelle situazioni tra adrenalina, dolore e spavento, si perde un po’ il controllo, pur sapendo che sono cose che possono accadere in questo sport. Ora vediamo come passerò la notte e poi domani mattina faremo il punto della situazione con lo staff medico e il management del team”.













Foto: Valerio Origo

dichiarazioni da cyclingpro.net