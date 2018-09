Volley, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia e a che ora? Le date delle sfide a Serbia e Polonia. Su che canale vederle in tv

Siamo alla stretta finale: l’Italia ha raggiunto la terza fase dei Mondiali di volley ed ora farà di tutto per andare a giocarsi un posto sul podio o magari qualcosa di ancora più grande. Sarà Torino a sospingere gli azzurri verso un traguardo che, dopo le prime due fasi praticamente perfette, appare davvero possibile.

Tra mercoledì 26 e venerdì 28 verranno definite le quattro semifinaliste: si ricomincia da zero: nella Pool J saranno in campo Italia, Polonia e Serbia. Gli azzurri giocheranno entrambe le sfide alle ore 21.15, mercoledì 26 contro la Serbia e venerdì 28 contro la Polonia.

Di seguito il calendario, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

POOL J (a Torino): Italia, Polonia e Serbia.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

ore 21.15 Italia-Serbia

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

ore 21.15 Italia-Polonia













Foto: Valerio Origo

