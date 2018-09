Volley, Mondiali 2018: l’Italia scalda il pubblico, dati d’ascolto superlativi. Due milioni per la vittoria sull’Argentina

L’Italia continua a vincere ai Mondiali 2018 di volley maschile e la passione continua a crescere nel Bel Paese come confermano gli eccellenti dati d’ascolto fatti registrare ieri sera su Rai Due in occasione della sfida contro l’Argentina, vinta per 3-1 dopo due ore di autentica battaglia.

A partire dalle ore 21.15 e fino alle 23.30, il match contro i sudamericani ha fatto registrare addirittura 2,058 milioni di telespettatori con uno share dell’11,4%. Aumenta dunque lo share rispetto al successo contro il Belgio e diminuisce leggermente il numero assoluto di telespettatori, dovuto al fatto anche che era sabato sera e che l’incontro è andato più per le lunghe rispetto a quello di giovedì sera contro i Red Dragons. Stasera si replica contro la Repubblica Dominicana sperando in un nuovo successo e in numero altrettanto positivi.













Foto: Valerio Origo