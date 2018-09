Volley, Mondiali 2018: le partite della terza fase in diretta tv su Rai Due! Abbuffata in chiaro: il palinsesto completo, programma, orari delle partite

Grande notizia da parte della Rai che, visto i grandi risultati ottenuti con la messa in onda delle partite dell’Italia su Rai Due, ha deciso di ampliare la propria proposta per quanto riguarda i Mondiali 2018 di volley maschile. La televisione pubblicata, infatti, ha rivelato che ben cinque partite della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due! Una vera e propria abbuffata di pallavolo su una rete generalista, un vero successo per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio della competizione sul secondo canale.

Dunque non soltanto le sfide dell’Italia contro la Serbia e la Polonia ma anche i tre big match Brasile-Russia, USA-Russia e Brasile-USA. Soltanto Polonia-Serbia di giovedì sera andrà in onda su RaiSport. Di seguito il palinsesto completo della Rai, il programma dettagliato con gli orari di tutte le partite della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile:

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino), diretta tv su Rai Due

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino), diretta tv su Rai Due

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

17.00 USA vs Russia (Pool I, a Torino), diretta tv su Rai Due

20.30 Polonia vs Serbia (Pool J, a Torino), diretta tv su RaiSport

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs USA (Pool I, a Torino), diretta tv su Rai Due

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino), diretta tv su Rai Due













Foto: Valerio Origo