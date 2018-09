Volley, Mondiali 2018: la Slovenia risponde presente, Olanda e Finlandia vedono la seconda fase, ok Australia

Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di volley maschile, sono andati in scena quattro incontri fondamentali in ottica seconda fase tra Firenze, Bari, Varna e Ruse.

SLOVENIA vs GIAPPONE 3-1 (25-20; 22-25; 25-20; 25-13), Pool A a Firenze

I balcanici faticano più del previsto, vincono il primo parziale con un buon rush finale ma poi perdono il secondo set. A quel punto i vicecampioni d’Europa 2015 decidono di alzare il ritmo e portano a casa il secondo successo nel torneo. L’Italia ha osservato da vicino la partita perché la Slovenia sarà il nostro ultimo avversario martedì sera e gli azzurri non vorranno farsi trovare impreparati. Sugli scudi gli annunciati Tine Urnaut (19 punti, 3 muri) e Mitja Gasparini (12), si mette in luce anche il centrale Jan Kozamernik (11, 4 stampatone), solo 9 marcature per l’altro attaccante Klemen Cebulj. I Samurai di Yuki Ishikawa (15) e dell’opposto Nishida (oggi preferito a Otake) dovranno battere o Argentina o Belgio se vorranno sperare di accedere alla seconda fase.

OLANDA vs CINA 3-1 (25-21; 25-13; 23-25; 25-13), Pool B a Ruse

Gli orange confermano il pronostico della vigilia e vincono una partita fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase. Dopo aver perso contro il Canada, i tulipani non potevano permettersi ulteriori passi falsi in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto nel girone: detto fatto, trascinati dal solito opposto Nimir Abdel-Aziz (22 punti), da un propositivo Thijs Ter Horst (19), dai muri granitici di Diefenbach (7 stampatone per 15 punti totali) e Koelewijn (5). Alla Cina non può bastare il talentuoso Chuan Jiang (20).

FINLANDIA vs CUBA 3-1 (25-19; 25-19; 20-25; 25-16), Pool D a Varna

Gli scandinavi riescono ad avere la meglio sui caraibici nel match che sulla carta valeva il quarto posto nel girone alle spalle di Polonia, Iran e Bulgaria. Dopo aver perso all’esordio contro i Verdi, la Finlandia si rialza prontamente giocando di squadra senza poter contare su delle stelle assolute: emergono soprattutto i 5 muri di Markus Kaurto e i 5 aces di Eemi Tervaportti, 12 punti a testa per Urpo Sivula e Antti Makinen Sakari. Le 17 marcature di Miguel Suarez non salvano Cuba che rischia di chiudere prematuramente la propria avventura.

AUSTRALIA vs CAMERUN 3-1 (21-25; 25-17; 25-22; 25-20), Pool C a Bari

Sudata di quasi due ore per i canguri che riescono ad avere la meglio sui leoni, fino a ora squadra rivelazione del torneo. Gli africani hanno infatti vinto il primo set e hanno cullato il sogno di sovvertire i pronostici della vigilia ma alla lunga la qualità degli aussie, ieri capaci di strappare un punto agli USA, è saltata fuori ed è praticamente arrivato il pass per la seconda fase. Da annotare i 22 punti di un indemoniato Lincoln Alexander Williams, doppia cifra anche per Beau Graham (12, 4 muri) e Max Staples (11). Onore al Camerun di David Feughouo (13) e Deolegombai (11) ma il sogno si conclude qui salvo miracoli contro Russia e USA.













Foto: FIVB