Volley, Mondiali 2018: la scatenata Olanda firma il poker, la Russia surclassa il Camerun, Belgio promosso

Si sono giocate quattro partite nel ricco pomeriggio dei Mondiali 2018 di volley maschile. Riflettori puntati sul ritorno in campo della Russia e sulla scatenata Olanda, si è giocato anche a Firenze dove l’Italia osserva un giorno di riposo.

RUSSIA vs CAMERUN 3-0 (25-16; 30-28; 25-15), Pool C a Bari

Qualche brivido di troppo per i Campioni d’Europa contro dei Leoni indomabili, scesi in campo senza alcun timore reverenziale e capaci di impensierire la corazzata in un secondo set protrattosi addirittura fino al 30-28. Gli africani hanno avuto le loro occasioni per strappare un parziale clamoroso ma non sono riusciti a concretizzarle. Dmitriy Muyserskiy ha giocato solo il primo set, Maxim Mikhaylov si è risparmiato il terzo (10 punti) venendo rimpiazzato da Victor Poletaev (12, top scorer), confermati gli schiacciatori titolari Dimitry Volkov (10) ed Egor Kliuka (7). Non bastano le 11 marcature di Bitjaa per l’impresa del Camerun. Ora la Russia, sconfitta l’altro ieri dagli USA, si giocherà il secondo posto nel girone contro la Serbia nello scontro diretto di domani.

OLANDA vs EGITTO 3-1 (25-18, 25-21; 23-25; 25-16), Pool B a Ruse

Gli orange concludono la prima fase con addirittura quattro vittorie, decisamente oltre le più rosee aspettative visto che hanno sconfitto Brasile e Francia. Ora i tulipani aspettano di conoscere quale sarà il loro piazzamento nel girone ma sicuramente hanno scombussolato tutte le gerarchie, ora saranno decisive le due sfide del Canada contro i verdeoro e i transalpini. Oggi l’Olanda ha dominato i primi due set prima di lasciare per strada il terzo (attenzione al coefficiente…) ma a lungo andare ha imposto la propria legge ai Faraoni di Ewais (19 punti) che ha sostituito uno spento Abdelhay dopo i primi due parziali. Show di un indemoniato Wouter Ter Maat (26 punti, 4 muri), spiccano anche le 5 stampatone di Michal Parkinson, non ha giocato Nimir Abdel-Aziz che ieri era stato sublime contro i Galletti.

CUBA vs PORTO RICO 3-1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-17), Pool D a Varna

Il derby caraibico va alla Nazionale con una storia più importante e così Cuba chiude il girone al quinto posto. Superlativi Miguel Gutierrez (31 punti) e Miguel Lopez (19, 5 aces e 4 muri) mentre a Porto Rico non bastano le 15 marcature di Maurice Torres.

BELGIO vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-18; 25-13; 25-17), Pool A a Firenze

I Red Dragons sbrigano la pratica caraibica e chiudono la prima fase con tre vittorie, sul loro cammino peserà la sconfitta al tie-break contro la Slovenia. Oggi riposano Deroo e Van Den Dries, a risolvere sono Tuerlinckx (14) e Grobelny (13).













Foto: FIVB