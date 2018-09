Volley, Mondiali 2018: Italia-Slovenia. Programma, orari e tv

Martedì 18 settembre si giocherà Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva ma si troveranno di fronte uno degli avversari più ostici di questa prima fase: l’incontro che chiude la Pool A si preannuncia particolarmente impegnativo per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere contro una squadra di assoluta caratura internazionale con degli attaccanti di qualità come Urnaut, Gasparini, Cebulj e Sket.

I ragazzi di Chicco Blengini puntano a un successo fondamentale per aumentare le nostre speranze di qualificazione alla terza fase. Ivan Zaytsev e compagni dovranno scendere in campo con grande cattiveria e non lasciare nulla al caso, sostenuti da 7500 spettatori sugli spalti che cercheranno di trascinarci verso un’agognata vittoria che averebbe un peso specifico per il prosieguo della rassegna iridata.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Slovenia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo