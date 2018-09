Volley, Mondiali 2018: Italia-Repubblica Dominicana, relax totale e azzurri vincenti. Il poker è servito, ora battere la Slovenia per sognare

Trenta punti di scarto complessivi (13, 7, 10): questa è la cifra perfetta per esprimere la supremazia che l’Italia ha dimostrato contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di volley maschile. La quarta partita del torneo non riserva sorprese alla nostra Nazionale che mette in mostra un dominio totale e chiude la pratica in appena 74 minuti di gioco: una vera e propria passeggiata caraibica in totale relax e disinvoltura, troppa la differenza tecnica tra le due squadre per far sì che ne uscisse un incontro equilibrato. Gli azzurri dominano in lungo e in largo in un match giocato a ritmi bassi e in cui soltanto nel secondo set siamo riusciti ad andare in difficoltà (ci siamo trovati sotto 15-17 prima di infilare un parziale di 10-1).

L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nel torneo e ora si lancia verso l’ultimo match della prima fase al Mandela Forum di Firenze: domani sera sfideremo l’ostica Slovenia in un vero e proprio scontro diretto per il primo posto nella Pool A (che però potrebbe già arrivare questa sera se i balcanici dovessero perdere con l’Argentina). I ragazzi del CT Chicco Blengini proseguono la propria marcia in maniera spedita, non fanno sconti a nessuno e continuano a scaldare il pubblico che è sempre più vicino a questa squadra, ora davvero convinta dei propri mezzi e su di giri.

Prima settimana perfetta per Ivan Zaytsev e compagni che hanno vinto i quattro incontri giocati lasciando per strada soltanto un set: travolto il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, annichilito il Belgio di Anastasi che poteva davvero farci male, aggirato l’ostacolo Argentina con un quarto set al cardiopalma, regolata la piccola Dominicana. E ora l’asticella si alza: l’Italia deve assolutamente imporsi anche sulla Slovenia se vuole arrivare alla seconda fase da imbattuta, con un en plein di successi che possa seriamente permetterci di ambire alla qualificazione alla Final Six. Milano ci sta già aspettando ma dobbiamo arrivarci sconfiggendo anche Urnaut e compagni: sbarcare nel capoluogo milanese a punteggio pieno ci permetterebbe poi di poter commettere un piccolo passo falso (o forse anche due…) nel girone contro la perdente di Russia-Serbia, la Finlandia e la seconda dell’intricatissima Pool B in cui l’Olanda ha battuto Francia e Brasile dopo aver perso col Canada. In caso contrario la strada si complicherebbe ma preferiamo non pensarci…