Volley, Mondiali 2018: Italia qualificata alla seconda fase! Azzurri a Milano: quali saranno gli avversari?

L’Italia si è matematicamente qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile e sicuramente scenderà in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare tre partite nel weekend del 21-23 settembre. La nostra Nazionale ha per il momento conquistato tre vittorie (contro Belgio, Giappone, Argentina) e questa sera dovrebbe arrivare il poker contro la Repubblica Dominicana prima del match di chiusura a Firenze contro la Slovenia (martedì sera).

Gli azzurri sperano di arrivare nel capoluogo lombardo con un en-plein di successi, fondamentale per nutrire delle concrete ambizioni di accedere alla terza fase: si riparte infatti con una classifica che tiene in considerazione tutti i risultati della prima fase, soltanto le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde accedono alla Final Six di Torino. Ma quali potrebbero essere le avversarie dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile?

PRIMO POSTO – Piazzamento che acquisiremo sicuramente battendo la Slovenia martedì sera, in questo caso gli azzurri se la dovranno vedere con: la seconda della Pool B (situazione complicatissima dopo la vittoria dell’Olanda sul Brasile, sia gli orange che i verdeoro possono diventare nostri avversari al pari di Francia e Canada), la terza della Pool C (qui è molto semplice: la perdente di Russia-Serbia, salvo clamorosi crolli degli slavi contro l’Australia), la quarta della Pool D (ormai la Finlandia è certa di questo piazzamento).

SECONDO POSTO – L’Italia sarebbe seconda se dovesse perdere contro la Slovenia (con i balcanici vincitori anche sull’Argentina). Allora sfideremo: la prima della Pool B (teoricamente una tra Francia e Brasile ma attenzione al Canada se dovesse piazzare un colpaccio negli scontri diretti), la terza del nostro girone di provenienza (e quindi una tra Argentina, Belgio e Giappone), la quarta della Pool C (l’Australia, a meno che non batta la Serbia rimescolando le gerarchie nel girone).













Foto: Valerio Origo