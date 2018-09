Volley, Mondiali 2018: Italia-Polonia. Data, programma, orario e tv

Venerdì 28 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaAlpitour di Torino per l’ultima partita della terza fase: dopo l’esordio di mercoledì 26 settembre contro la Serbia, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro i Campioni del Mondo in un incontro che potrebbe valere la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo, l’incontro sarà di altissimo livello e l’Italia avrà tutte le carte in regola per mettere sotto i biancorossi ed entrare tra le quattro grandi del Pianeta.

Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro la compagine di coach Heynen trascinata da Kurek e Kubiak che possono farci male con i loro attacchi. I ragazzi del CT Chicco Blengini dovranno scendere in campo convinti dei propri mezzi e desiderosi di fare la differenza per regalare una grande gioia a tutto il Paese che sta seguendo la cavalcata degli azzurri con grande passione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, punto dopo punto, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo