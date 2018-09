Volley, Mondiali 2018: Italia, che passione! Dati d’ascolto da record su Rai Due: 2,2 milioni e quasi 10% di share!

L’Italia continua a emozionare ai Mondiali 2018 di volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto il Belgio con un roboante 3-0 di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e cattura sempre più la passione degli italiani. Ivan Zaytsev e compagni sono stati seguiti in diretta tv su Rai Due (dalle ore 21.15) da addirittura 2,21 milioni di spettatori pari al 9,7% di share. Numeri notevoli per gli azzurri che a suon di schiacciate stanno convincendo sempre di più il grande pubblico e hanno decisamente migliorato i dati di ascolto della sfida contro il Giappone (1,7 milioni di spettatori domenica alle ore 19.30).

Il confronto diretto con gli altri programmi di prima serata? Su Rai Uno la fiction Non dirlo al mio capo 2 ha conquistato 4,77 milioni di telespettatori pari al 22,4% di share, battuto il film San Andreas su Canale 5 (1,9 milioni col 9,6% di share), nettamente indietro il resto della programmazione sulle reti generaliste. Successo ai palazzetti, successo in campo e successo davanti ai televisori: i ragazzi del CT Chicco Blengini infiammano e ora si lanciano verso la terza sfida della prima fase, quella contro l’Argentina di Julio Velasco in programma domani sabato 15 settembre (ore 21.15) sempre in diretta tv su Rai Due.













Foto: FIVB