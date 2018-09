Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio. Come acquistare i biglietti. Sold out a Firenze!

Giovedì 13 settembre si giocherà Italia-Belgio, seconda partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale tornerà in campo dopo la vittoria all’esordio contro il Giappone, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le nostre sorti nella rassegna iridata: un successo sarebbe cruciale perché tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase e avrebbe un peso fondamentale per accedere alla Final Six di Torino.

Volete assistere alla partita? Vi piacerebbe vedere dal vivo l’incontro e godervi da vicino le gesta dei vostri beniamini contro i Red Dragons di Andrea Anastasi? I biglietti sono andati letteralmente a ruba, l’impianto del capoluogo toscano è sold out per l’evento: potrete guardare Italia-Belgio sugli spalti soltanto se avete già acquistato i tagliandi altrimenti vi dovrete accontentare della diretta tv su Rai Due. Non sono più in vendita i biglietti per la partita, tutto esaurito al Mandela Forum di Firenze.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport