Volley, Mondiali 2018: Italia alla seconda fase, quando e dove si gioca? Calendario, date, programma, orari, avversarie e tv

L’italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool A con una giornata di anticipo (gli azzurri devono ancora giocare la partita contro la Slovenia, determinante perché tutti i risultati si portano dietro al prossimo turno). La nostra Nazionale giocherà al Mediolanum Forum di Assago – Milano dal 21 al 23 settembre: tre partite in tre giorni, un tour de force che ci dirà se potremo proseguire il nostro cammino nella rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini puntano dritti alla Final Six di Torino ma servirà vincere il girone della seconda fase oppure sperare di essere tra le due migliori seconde.

Ma quali saranno le avversarie dell’Italia nella seconda fase? Quando e dove giocherà la nostra Nazionale? Quale è il regolamento della competizione? Di seguito risponderemo a tutte le vostre domande.

SECONDA FASE MONDIALI 2018: QUANDO SI GIOCA? TUTTE LE DATE, IL PROGRAMMA E GLI ORARI

L’Italia giocherà tre partite: venerdì 21 settembre, sabato 22 settembre, domenica 23 settembre. Sempre alle ore 21.15. Le altre partite del nostro girone andranno in scena negli stessi giorni ma alle ore 17.00.

SECONDA FASE: DOVE GIOCA L’ITALIA?

L’Italia giocherà la seconda fase al Mediolanum Forum di Assago – Milano. Corsa ai biglietti frenetica, ormai i 12000 tagliandi per ciascuna delle tre giornate sono andati a ruba.

SECONDA FASE: QUALI SARANNO LE AVVERSARIE DELL’ITALIA?

L’Italia affronterà la seconda della Pool B (una tra Brasile, Canada, Olanda), la terza della Pool C (la perdente di Serbia-Russia), la quarta della Pool D (la Finlandia).

SECONDA FASE: IL REGOLAMENTO COMPLETO E COME CI SI QUALIFICA

Previsti quattro gironi composti da quattro squadre ciascuno che si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase. Le quattro formazioni si affronteranno tra di loro una sola volta. Le quattro vincitrici e le due migliori seconde classificate accederanno alla terza fase dove si formeranno due gruppi da tre squadre (ripartendo da zero).

ITALIA AI MONDIALI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport