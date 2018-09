Volley, Mondiali 2018: clamoroso a Ruse, il Brasile crolla contro l’Olanda! Gli orange tornano grandi, tonfo dei Campioni Olimpici

Ha del clamoroso quanto successo a Ruse (Bulgaria) nella tornata di incontri odierna della pool B dei Mondiali 2018 di volley. Il Brasile, campione olimpico, è stato infatti sconfitto dall’Olanda 3-1 (21-25 25-20 25-20 25-21) in un match nel quale i verdeoro, dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo parziale, hanno dovuto arrendersi all’ardore degli olandesi che, soprattutto sotto il profilo delle motivazioni, hanno fatto vedere grandi cose.

Notte fonda dunque per la formazione sudamericana visto che anche la situazione nel raggruppamento si complica decisamente. Gruppo che infatti vede in vetta il Canada con 3 vittorie in altrettanti incontri con 9 punti all’attivo (a punteggio pieno) mentre i brasiliani, dopo questo riscontro negativo, sono fermi a 5 punti in quarta piazza, alle spalle proprio dei tulipani (6 punti).

Olanda che ha ottenuto questo successo a sorpresa senza il suo opposto titolare Nimir Abdel-Aziz, che gioca a Milano, riuscendo a compensare con qualità collettive spiccate. Ben 11 infatti i muri punto degli arancioni con prestazioni sopra le righe di Thijs Ter Horst (15 punti) e di Wouter Ter Maat (16 punti) che hanno garantito un apporto offensivo importante alla squadra olandese. In casa Brasile inutili i 13 punti di Douglas Souza.













Foto: Valerio Origo