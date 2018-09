Volley, Italia-Cina: amichevole verso i Mondiali 2018. Data, programma, orario d’inizio e tv: come vedere la partita (2 settembre)

Oggi domenica 2 settembre si gioca Italia-Cina, amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre.

A una settimana esatta dal debutto nella rassegna iridata, la nostra Nazionale sarà impegnata al PalaKioene di Padova in un incontro importante per testare lo stato di forma e provare la formazione titolare in vista della competizione più importante dell’anno. I ragazzi del CT Chicco Blengini, chiamati a effettuare gli ultimi due tagli per arrivare alla rosa di 14 giocatori con i quali affrontare il Mondiale, se la dovranno formazione con la compagine asiatica guidata da Raul Lozano e con cui di recente abbiamo perso in Nations League (ma non eravamo con la formazione tipo).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Italia-Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay.













Foto: Valerio Origo