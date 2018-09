Volley femminile, Mondiali 2018: tutte le partite dell’Italia. Date, programma, orari e tv

L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale può ricoprire il ruolo di ousider, ha dimostrato in più occasioni di potersela giocare con tutte le avversarie e ha tutte le carte in regola per farci sognare in grande. Le ragazze del CT Davide Mazzanti incominceranno la propria avventura a Sapporo nella Pool B dove le nostre avversarie più importanti saranno la Cina Campionessa Olimpica col fenomeno Zhu Ting e l’ostica Turchia di Giovanni Guidetti mentre la Bulgaria priva delle big, il Canada di Abbondanza e la nobile decaduta Cuba sembrano essere un gradino al di sotto delle azzurre.

Cristina Chirichella e compagne punteranno ad essere tra le prime quattro squadre e cercheranno di avere il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase dove si lotterà per la Final Six. L’esordio dell’Italia è previsto per sabato 29 settembre alle ore 06.40 italiane contro la Bulgaria, questo orario sarà confermato anche per le tre successiva partite mentre la grande chiusura contro la Cina è in programma giovedì 4 ottobre alle ore 12.20.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

06.40 Bulgaria vs Italia (Pool B, a Sapporo)

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

06.40 Canada vs Italia (Pool B, a Sapporo)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE:

06.40 Italia vs Cuba (Pool B, a Sapporo)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE:

06.40 Turchia vs Italia (Pool B, a Sapporo)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina (Pool B, a Sapporo)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.