Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Canada. Programma, orari e tv

Domenica 30 settembre si gioca Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) per affrontare le ragazze di Marcello Abbondanza in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alle azzurre. L’avversario non va sottovalutato ma la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti ha sicuramente più qualità e più doti tecniche per fare la differenza e proseguire nella propria marcia iridata.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

06.40 Italia-Canada

ITALIA-CANADA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB