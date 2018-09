Volley femminile, Europei U19 2018: l’Italia inizia alla grande, sconfitta la Bielorussia. Decisive Battista e Populini

Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U19 di volley femminile iniziati oggi in Albania. A Durazzo le azzurre hanno sconfitto la Bielorussia per 3-1 (25-17; 25-20; 20-25; 25-18), compiendo così il primo passo verso l’ardua qualificazione alle semifinali. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato i primi due set, poi sono partite male nel terzo parziale e non sono più riuscite a rimontare, chiudendo comunque agevolmente i conti nella quarta frazione.

A fare la differenza i 13 muri e i 9 aces di squadra, spiccano soprattutto Valeria Battista (19 punti) e Alessia Populini (19, 3 muri e addirittura 6 aces), doppia cifra anche per le centrali Sarah Fahr (12, 4 stampatone dopo un’estate con la Nazionale maggiore) e Fatim Kone (10), a completare la formazione l’altra attaccante Loveth Omoruyi, la palleggiatrice Rachele Morello e il libero Sara Panetoni.

Tabellino: BIELORUSSIA – ITALIA 1-3 (17-25, 20-25, 25-20, 18-25)

BIELORUSSIA: Kniazeva 1, Kastsiuchyk 13, Sauchuk 3, Egorowa 9, Kholad 2, Miniuk 9. Libero: Bialiauskaya. Shupliak (L), Liabiodkina 3, Hryshkevich 10, Filistovich. N.e: Kislik. All. Melianiuk.

ITALIA: Populini 19, Kone 10, Morello, Omoruryi 6, Fahr 12, Battista 19. Libero: Panetoni. Malual 1, Scola, Tanase, Joly 3. N.e: Sartori. All. Bellano

Durata Set: 26′, 29′, 34′, 26′.

Bielorussia: 8 a, 11 bs, 4 m, 25 et.

Italia: 9 a, 12 bs, 13 m, 30 et.













Foto: CEV