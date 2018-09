VIDEO Vanessa Ferrari in allenamento! Le prime immagini dopo l’infortunio, marcia verso le Olimpiadi 2020

Vanessa Ferrari era tornata ad allenarsi a inizio luglio, nove mesi dopo l’infortunio al tendine d’Achille patito ai Mondiali 2017 di ginnastica artistica. La Campionessa del Mondo 2006 aveva iniziato a prendere confidenza piano piano con la palestra, ora la bresciana sta lavorando duramente per rimettersi in forma e regalarsi un’altra chance: essere competitiva per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e cercare di conquistare la tanto agognata medaglia a cinque cerchi, l’unico alloro che le manca in una folgorante carriera.

Negli ultimi due mesi, considerando anche un meritato periodo di vacanza, la quasi 28enne si è concentrata sugli allenamenti ma non erano ancora circolati dei video riguarda alla sua attività. Fino a ieri quando la capitana di mille battaglie ha deciso di postare sui social un VIDEO di uno scorcio del suo allenamento