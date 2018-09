VIDEO Serie A, gli highlights e i gol della terza giornata. Le azioni salienti

La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andata in archivio. Un turno che ha riservato grandi emozioni: il successo all’ultimo secondo del Milan a San Siro contro la Roma grazie al rapace d’area Patrick Cutrone imbeccato da un assist al bacio di Gonzalo Higuain, il tris dell’Inter al “Dall’Ara” di Bologna con la prima rete in nerazzurro di Radja Nainggolan, il sofferto successo della Juventus al “Tardini” di Parma contro i ducali e un Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol. Napoli e Lazio nelle partite domenicali ottengono dei risultati antitetici. A sorpresa i partenopei sono stati sconfitti 3-0 dalla Sampdoria di Marco Giampaolo per effetto della doppietta di Defrel e della rete di Quagliarella. Prima vittoria stagionale per i biancocelesti all’Olimpico contro il neopromosso Frosinone: decisiva una rete di Luis Alberto. Per quanto riguarda le altre partite, Fiorentina vittoriosa contro l’Udinese 1-0, successo esterno del Cagliari (1-0) contro l’Atalanta, pari (0-0) tra Chievo e Empoli e festival del gol tra Sassuolo e Genoa con i neroverdi vittoriosi 5-3. Di seguito i VIDEO con gli highlights delle partite, tutti i gol e i momenti clou.

FIORENTINA-UDINESE 1-0

ATALANTA-CAGLIARI 0-1

LAZIO-FROSINONE 1-0

SAMPDORIA-NAPOLI

SASSUOLO-GENOA 5-3

MILAN ROMA 2-1

BOLOGNA-INTER 0-3

PARMA – JUVENTUS 1-2













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com