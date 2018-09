VIDEO Serie A, gli highlights e i gol della quarta giornata. Le azioni salienti

Si sono giocate tre partite nel pomeriggio valide per la quarta giornata della Serie A 2018-2019. Spicca il successo della Juventus in casa contro il Sassuolo: 2-1 per i bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che è così riuscito a sbloccarsi nel nostro campionato. Il Genoa ha sconfitto il Bologna per 1-0 con la firma di Piatek. Pareggio per 1-1 tra Udinese e Torino, Meité ha risposto a de Paul. Di seguito i VIDEO con gli highlights delle partite, tutti i gol e i momenti clou delle partite di oggi domenica 16 settembre e di tutti gli incontri già giocati della quarta giornata di campionato.