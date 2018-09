VIDEO Serie A, gli highlights e i gol degli anticipi della quarta giornata. Le azioni salienti

Sono andati in archivio gli anticipi del sabato della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 e le sorprese non sono mancate. Inaspettato infatti il ko dell’Inter contro il Parma, con rete di Dimarco a punire la sua ex squadra. Napoli che invece conferma i favori del pronostico sconfiggendo la Fiorentina al San Paolo con un gol di Lorenzo Insigne. Ko netto, infine del Frosinone (5-0) contro la Sampdoria. Di seguito i VIDEO con gli highlights delle partite, tutti i gol e i momenti clou.

INTER-PARMA 0-1

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

FROSINONE-SAMPDORIA 0-5

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com