VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore

Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni.

Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell’ingresso della safety car, necessario per ripulire la pista dai detriti della macchina di Ocon che è andato a muro dopo un contatto col compagno di squadra Perez. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Max Verstappen nel primo giro del GP Singapore.













FOTOCATTAGNI