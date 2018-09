VIDEO Sampdoria-Inter 0-1, Brozovic segna allo scadere! Vittoria dei nerazzurri, gli highlights della partita

L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 1-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti in trasferta grazie al gol di Brozovic al 94′ che ha stoppato un cross di Perisic e ha scaricato un destro micidiale valso i tre punti ai ragazzi di Spalletti. Un altro successo allo scadere dopo quello conquistato in rimonta contro il Tottenham in Champions League. Di seguito il VIDEO del gol di Brozovic e gli highlights di Sampdoria-Inter 0-1.

Foto: Gianfranco Carozza