VIDEO Nadal-Khachanov, US Open 2018: gli highlights e la sintesi della partita

Un autentico spettacolo quello sull’Arthur Ashe Stadium. Il n.1 del mondo Rafael Nadal ha dovuto tirar fuori le unghie per piegare il russo (n.26 del ranking) Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 7-5 7-6 7-6 dopo 4 ore e 23 minuti di partita. Un match altamente spettacolare in cui entrambi i contendenti hanno tirato fuori i loro colpi migliori per centrare l’obiettivo. Lo score finale ha premiato Rafa ma il buon Karen merita l’onore delle armi. Di seguito gli highlights del confronto valido per il terzo turno degli US Open 2018:

GLI HIGHLIGHTS DI RAFAEL NADAL VS KAREN KHACHANOV













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com