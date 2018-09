VIDEO Lazio-Apollon 2-1, highlights Europa League 2019: i gol e i momenti salienti. Vittoria sofferta per i biancocelesti

La Lazio con tanta sofferenza conquista tre punti nel match di esordio in Europa League 2018-2019, valevole per il gruppo H. I biancocelesti si sono imposti 2-1 contro l’Apollon Limassol con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su calcio di rigore mentre per gli ospiti è andato a segno Zelaya. Incredibile nel recupero il gol fallito da Lulic che avrebbe chiuso l’incontro. Di seguito gli highlights dell’incontro:

IL GOL DI LUIS ALBERTO

Precioso el pase de Caicedo que pone en bandeja el gol a Luis Albertopic.twitter.com/zNxfYBrVc4 — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) September 20, 2018

IL GOL DI IMMOBILE

IL GOL DI ZELAYA

IL GOL FALLITO DA LULIC

LULIIIIIIIC pic.twitter.com/sQwXj5rrc9 — Valerio Nicastro (@valerionicastro) September 20, 2018













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Gianfranco Carozza