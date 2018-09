VIDEO Ivan Zaytsev sfiora il record del mondo al servizio! Sassata da 131 km/h ai Mondiali, vicino al suo primato. Le battute dello Zar

Ivan Zaytsev è il migliore battitore in circolazione a livello internazionale, lo Zar detiene il record del mondo per il servizio più veloce grazie alla legnata da 134 km/h scaraventata contro la Serbia in un match di Nations League disputato quest’estate. Con quella sassata l’opposto della nostra Nazionale era riuscito a demolire il suo precedente primato (127 km/h alle Olimpiadi di Rio 2016) ma ovviamente il quasi 30enne non si accontenta e adesso proverà a migliorare i già citati 134 km/h.

Ivan Zaytsev ci è andato davvero molto vicino ai Mondiali 2018 di volley maschile quando, durante il match contro la Repubblica Dominicana, ha firmato un ace a 131 km/h, davvero a un soffio dal suo record. Vedremo nuove magie nel prosieguo della rassegna iridata? Di seguito i VIDEO dei servizi più celebri di Ivan Zaytsev.

IVAN ZAYTSEV, SERVIZIO 134 KM/H: ITALIA vs SERBIA (Nations League 2018)



IVAN ZAYTSEV, SERVIZIO 131 KM/H: ITALIA vs REPUBBLICA DOMINICANA (Mondiali 2018) IVAN ZAYTSEV, SERVIZIO 127 KM/H: ITALIA vs IRAN (Olimpiadi di Rio 2016)