VIDEO Douglas Costa sputa in faccia a Di Francesco! Incredibile gesto in Juventus-Sassuolo

Increscioso episodio negli istanti finale di Juventus-Sassuolo, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2019 vinto dai Campioni d’Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. Douglas Costa ha sputato in faccia a Di Francesco da distanza ravvicinata: un gesto assolutamente da condannare, visto prontamente dall’arbitro che ha sventolato il cartellino rosso davanti al bianconero che ora rischia anche una pesante squalifica. Di seguito il VIDEO dello sputo di Douglas Costa contro Di Francesco.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com