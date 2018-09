Valencia-Juventus stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Questa sera (ore 21.00) si giocherà Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri incominciano la propria avventura nella massima competizione continentale, si riparte dal Mestalla contro l’ostica compagine spagnola che ha tutte le carte in regola per impensierire i Campioni d’Italia. I ragazzi di Max Allegri vogliono iniziare con piede giusto anche perché la Coppa dalle grandi orecchie è il più importante obiettivo stagionale, il mercato estivo è stato pensato proprio per rafforzare la squadra e dare l’assalto al trofeo più importante dopo aver perso due finali negli ultimi tre anni.

Cristiano Ronaldo e compagni andranno a caccia di una vittoria pesantissima per mettere subito le cose in chiaro all’interno di un girone molto ostico che prevede anche la presenza del Manchester United, questa sera impegnato contro gli Young Boys. La Juventus si presenta all’appuntamento dopo aver vinto quattro partite consecutive in campionato, motivata a proseguire il proprio filotto anche al di fuori dei nostri confini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:

21.00 Valencia-Juventus

VALENCIA-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













