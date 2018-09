US Open 2018, Rafael Nadal: “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina”

Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la sua confidenza nel proprio gioco.

Il numero uno del mondo ha poi dichiarato alla stampa che “iniziare con uno 0-6 non era certamente nei miei piani, ma l’ho accettato con umiltà. Un 6-0 è un risultato pericoloso (per chi lo vince), magari non se l’avvesario è inferiore a te, ma se non è inferiore, o è superiore, o è di un livello simile al tuo…. Nel primo set ho vinto solo sette punti, non c’era partita“. Il maiorchino riconosce il valore del suo rivale: “Thiem ha una buona attitudine sul campo, negli allenamenti e nelle partite. Mi piace la gente che si sforza per raggiungere i propri obiettivi e lui è una di queste persone. Dominic è una persona esemplare nel circuito e mi dispiace per lui. Quando arrivi in questa situazione nel quinto set, il 5-5 nel tie-break è come una monetina lanciata in aria“.

A proposito di Juan Martin Del Potro, prossimo avversario in semifinale: “Spero di riposarmi bene in vista del prossimo match in cui affronterò un duro avversario che gioca bene su tutte le superfici. So che sta giocando molto bene perciò dovrò alzare ancora di più il mio livello”.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com