US Open 2018: Novak Djokovic regola in tre set Kei Nishikori e raggiunge Del Potro in finale!

Sarà il serbo Novak Djokovic a sfidare l’argentino Juan Martin del Potro nell’atto finale degli US Open di tennis: il giocatore europeo infatti supera in semifinale il nipponico Kei Nishikori per tre set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti di gioco.

Nel primo set il game decisivo è il secondo, quando Nishikori serve ma si ritrova sotto 0-40. Il giapponese riesce a portare la contesa ai vantaggi ma al quinto break point deve alzare bandiera bianca: Djokovic allunga sul 2-0 e non darà occasione al nipponico di rientrare. Il serbo infatti in cinque turni al servizio concede appena quattro quindici all’avversario, impedendogli di avere la più remota possibilità di operare il contro break. Il primo set finisce così 6-3 per il serbo in 37 minuti.

La seconda frazione si apre con Nishikori al servizio ed ancora una volta l’asiatico concede cinque break point all’avversario, ma questa volta se la cava e va 1-0. Djokovic subisce l’occasione sprecata e, a sua volta, concede due palle break, ma anche in questo caso il giocatore al servizio si salva: nei primi due game giocati 30 punti. Il momento decisivo arriva nel quinto gioco, quando Nishikori in battuta si ritrova sotto 0-40: il nipponico riesce ancora una volta ad arrivare ai vantaggi, ma qui cede al quarto break point. Djokovic, ottenuto lo strappo, ancora una volta non concede più nulla all’avversario: nei successivi tre turni al servizio perde appena tre punti e chiude la seconda frazione 6-4 in un’ora e tre minuti.

La terza partita vede ancora il serbo solido al servizio ed il giapponese a soffrire: lo strappo arriva, sempre in favore di Djokovic, nel terzo game, a 15, e così l’europeo può amministrare il largo vantaggio. Nishikori però è in difficoltà e rischia di capitolare nuovamente nel quinto gioco, quando deve cancellare un break point prima di andare 2-3. Siamo all’epilogo: il serbo ottiene un nuovo break nel settimo gioco e vola 5-2 portando a casa il pass per la finale nel gioco seguente al secondo match point. Finisce 6-2 in 42′.

Il serbo ha sfruttato quattro delle 17 palle break che il giapponese gli ha concesso, un’enormità. Match zeppo di errori gratuiti, che per entrambi superano di gran lunga i vincenti (Nishikori 22-51, Djokovic 16-29). Alla fine i punti totali vinti sono 103 a 75 per Djokovic, che ha ottenuto l’80% di punti con la prima ed il 71% con la seconda.

US Open 2018 – Semifinali singolare maschile (parte bassa del tabellone)

N. Djokovic (SRB) [6] b. K. Nishikori (JPN) [21] 6-3 6-4 6-2













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it