US Open 2018: Nadal è in semifinale! Battuto Thiem al tiebreak del quinto set. Ora super sfida con Del Potro

Dopo quasi cinque ore di gioco Rafael Nadal si qualifica per le semifinali degli US Open. Il numero uno del mondo vince una battaglia infinita contro Dominic Thiem in cinque set con il punteggio di 0-6 6-4 7-5 6-7 7-6 ed ora sfiderà Juan Martin Del Potro per tornare ancora una volta in finale nello Slam americano.

Una partita emozionante, forse la più bella dell’intero torneo, con Thiem che dimostra di aver alzato di tanto il suo livello di gioco sul cemento (erano i suoi primi quarti a Flushing Meadows), ma dall’altra parte c’è il solito Nadal, quello che non molla un centimetro, quello che si gioca un punto alla volta come se fosse l’ultimo e che alla fine per l’ennesima volta alza le braccia al cielo in segno di vittoria.

Eppure l’inizio del match è stato tutto per l’austriaco, che ha dominato il primo set, vincendo addirittura per 6-0. Nadal riesce a sbloccarsi nella seconda frazione e si porta sul 5-3 con un break di vantaggio, ma Thiem riesce ad ottenere l’immediato controbreak. Sembra che l’inerzia del match sia cambiata ancora ed invece lo spagnolo strappa ancora il servizio all’austriaco e chiude sul 6-4. Nel terzo set è l’austriaco a portarsi avanti di un break nel settimo gioco, ma Rafa ha ancora una volta la forza di rimontare e toglie la battuta nel decimo e poi in un dodicesimo lunghissimo game, vincendo per 7-5.

Tutto fa pensare ad un Thiem che può subire il contraccolpo della sconfitta del set precedente, ma il numero nove del mondo si procura subito un break di vantaggio e lo conserva fino all’ottavo game, quando Nadal riesce a pareggiare. Si va al tiebreak e la partenza migliore dell’austriaco (3-0) gli regala la vittoria per 7-4. E’ notte inoltrata a New York, ma l’Arthur Ashe è pieno e colmo di entusiasmo per una partita veramente bellissima. Nadal viene spesso a prendersi il punto a rete (oltre 50 volte…) e si procura anche cinque palle break, di cui tre consecutive nell’undicesimo game, ma Thiem le annulla tutte e si va ancora al tiebreak. Si gioca punto a punto e si arriva sul 6-5 con Thiem che mette fuori lo smash e con Nadal che può festeggiare l’accesso alla semifinale.

Adesso ci sarà la sfida con Juan Martin Del Potro, proprio come lo scorso anno e in questa stagione al Roland Garros e a Wimbledon (quarti in quella occasione). L’argentino ha messo fine al sogno di John Isner, superando l’americano in quattro set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 6-2.

Un primo set dove il servizio comanda e che porta dunque al tiebreak, che viene vinto per 7-5 dall’americano. Del Potro perde per la prima volta un set nel torneo, ma si riscatta subito ad inizio secondo con il break nel quarto game, decisivo perché porta alla vittoria della seconda frazione per 6-3. Il terzo set è assolutamente decisivo, perchè ancora una volta il servizio è decisivo e si va ancora al tiebreak. Questa volta è Del Potro ad imporsi per 7-4 ed Isner praticamente alza bandiera bianca, crollando nel quarto set per 6-2 e aprendo le porte della semifinale all’argentino.













Credits: lev radin / Shutterstock