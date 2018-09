US Open 2018: Juan Martin Del Potro ti ricordi il 2009? Ancora contro Nadal

Delpo ti ricordi il 2009? Agli US Open sembra davvero di essere tornati indietro di nove anni, a quella semifinale dominata dall’argentino, primo passo verso quel primo ed unico Slam della carriera. Eppure di scontri e anche di partite importanti con Nadal il nativo di Tandil ne ha giocate tante in queste stagioni, ma mai come questa volta le sensazioni e i ricordi portano a quella sfida.

Un Del Potro tirato a lucido quello che si è visto in queste settimane a Flushing Meadows. Anche lui stesso ha detto di sentirsi veramente bene e che per la prima volta non sente il minimo dolore. Proprio quegli infortuni maledetti sembrano finalmente averlo abbandonato e mai come questa volta Juan Martin ha davvero la possibilità di tornare a trionfare in un torneo del Grande Slam.

Percorso quasi perfetto per il numero tre del mondo, con un solo set perso in tutto il torneo, il primo nel quarto di finale contro John Isner. Il servizio funziona a meraviglia, il dritto è incisivo come negli anni migliori e soprattutto è la condizione atletica ad impressionare. Inoltre c’è un dato da non sottovalutare: Delpo non è mai andato al quinto set e soprattutto non ha mai affrontato delle maratone come invece ha fatto Nadal prima contro Karen Kachanov e poi soprattutto contro Dominic Thiem.

Lo spagnolo, però, ne è sempre uscito vincente da queste sfide, a dimostrazione dell’immenso lottatore che è. Un campione straordinario che non molla mai e che difficilmente perde queste battaglie. Sarà una semifinale bellissima, incerta ed appassionante, anche se tutte le ultime partite le ha vinte Nadal: dalla semifinale dello scorso anno a New York a quella di Parigi di quest’anno, senza dimenticare l’emozionante quarto di finale a Wimbledon con la vittoria in rimonta del maiorchino.

Questa volta, però, è la grande occasione di Del Potro. Il 2009 che si è trasformato in 2018. Nove anni dopo ed una finale ancora da conquistare.













Credits: lev radin / Shutterstock