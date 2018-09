US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (giovedì 6 settembre). Come vedere le partite in tv

Sarà un giovedì dedicato completamente alle semifinali del tabellone femminile agli US Open. Le prime a scendere in campo saranno Serena Williams e Anastasija Sevastova. L’americana ha vinto sei titoli a New York e vuole conquistare il suo 24esimo Slam della carriera per raggiungere il record di Margareth Court; mentre la lettone si troverà per la prima volta a giocare una semifinale in un Major.

Una prima volta anche per Naomi Osaka. La testa di serie numero 20 è alla sua prima semifinale in uno Slam ed è anche la prima giapponese dal 1996 (Kimiko Date a Wimbledon) a raggiungere questo traguardo. Osaka affronterà in semifinale l’americana Madison Keys, che punta a tornare in finale dopo quella dello scorso anno persa contro Sloane Stephens

Tutte e due le semifinali sono visibili in diretta televisiva su Eurosport HD e in streaming su Eurosport Player.

Questo il programma di giovedì 6 Settembre

ARTHUR ASHE

Dalla 01.00: S. Williams (USA) [17] vs. A. Sevastova (LAT) [19]

A seguire: M. Keys (USA) [14] vs. N. Osaka (JPN) [20]













