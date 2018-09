US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (4 Settembre)

Sarà un martedì tutto dedicato ai quarti di finale agli US Open 2018. Si comincia con i match della parte alta nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sarà la campionessa in carica Sloane Stephens, che attende la lettone Anastasija Sevastova, per la terza volta consecutiva tra le migliori otto a New York.

Il secondo match femminile di giornata vede di fronte Serena Williams e Karolina Pliskova. Una sfida molto attesa con l’americana che parte favorita, ma con la ceca pronta a sorprendere l’ex numero uno del mondo. In mezzo alle due sfide femminili c’è quella tra Juan Martin Del Potro e John Isner: l’argentino non ha ancora concesso un set in tutto il torneo, mentre l’americano è l’ultima speranza per il pubblico di casa, che sogna di veder trionfare dopo 15 anni nuovamente un tennista statunitense in uno Slam.

A chiudere la giornata sarà Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro un Dominic Thiem finalmente molto competitivo sul cemento e che punta a prendersi la rivincita sullo spagnolo.

Tutte le partite saranno trasmesse da Eurosport HD e saranno visibili anche in streaming tramite il servizio di Eurosport Player.

Questo il programma delle sfide di oggi. Tutti i match si giocano sull’Arthur Ashe

Dalle 18.00: Stephens (Usa) vs. Sevastova (Lat)

Non prima delle 19.30: Del Potro (Arg) vs. Isner (Usa)

Non prima delle 01.00: S.Williams (Usa) vs. Ka.Pliskova (Cze)

A seguire: Nadal (Spa) vs. Thiem (Aut)