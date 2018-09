US Open 2018: i risultati di venerdì 31 agosto del tabellone femminile. Serena domina il derby Williams, Stephens batte Azarenka

Primi match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open. C’era grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, ma la partita ha visto una sola protagonista. Serena ha dominato, superando con un perentorio 6-1 6-2 Venus dopo solo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza schiacciante dell’ex numero uno del mondo, che ora negli ottavi affronterà l’estone Kaia Kanepi che ha superato la svedese Peterson. Kanepi che, tra l’altro, aveva superato al primo turno la n.1 del mondo Simona Halep.

Altro match di grande interesse era quello che metteva di fronte Sloane Stephens e Victoria Azarenka. Alla fine si è imposta la campionessa in carica dello Slam americano, con un 6-3 6-4 sulla bielorussa in un’ora e quarantotto minuti di partita. Bella vittoria anche per l’ucraina Elina Svitolina, che ha sconfitto con un doppio 6-4 la cinese Wang.

Continua il torneo della ceca Karolina Pliskova, che ha sconfitto l’americana Sofia Kenin ed ora se la vedrà con l’australiana

Ashleigh Barty, che si candida, insieme alla belga Elise Mertens, a ruolo di outsider nella corsa alla finale degli US Open.

Questo il riepilogo di tutti i risultati

17:10 Finale Makarova E. (Rus) 1 6 1 2 Sevastova A. (Lat) 2 4 6 6 17:10 Finale Strycova B. (Cze) 0 3 64 Mertens E. (Bel) 2 6 77 18:15 Finale Stephens S. (Usa) 2 6 6 Azarenka V. (Blr) 0 3 4 19:35 Finale Wang Q. (Chn) 0 4 4 Svitolina E. (Ukr) 2 6 6

23:00 Finale Kanepi K. (Est) 2 6 77 Peterson R. (Swe) 0 3 63

02:05 Finale Williams S. (Usa) 2 6 6 Williams V. (Usa) 0 1 2 02:15 Finale Muchova K. (Cze) 0 3 4 Barty A. (Aus) 2 6 6 04:25 Finale Kenin S. (Usa) 0 4 62 Pliskova Ka. (Cze) 2 6 77













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com