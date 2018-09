US Open 2018: Djokovic mette fine alla favola di Millman. Nishikori si prende la rivincita con Cilic

Nessun doppio miracolo. Questa volta John Millman non riesce a ripetersi ed è Novak Djokovic a conquistare l’accesso alle semifinali degli US Open. Il serbo ha sconfitto il giustiziere di Roger Federer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco. Nole continua, dunque, la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo titolo a New York, mentre si ferma quella di Millman, che è stato la grandissima sorpresa del torneo americano.

Partenza sprint nel match per il nativo di Belgrado, che strappa subito il servizio all’avversario e si porta sul 3-0. Un break che risulterà decisivo per il serbo, che conquista il primo set per 6-3. Djokovic ha quattro palle break anche in apertura di secondo parziale, ma non riesce a sfruttarle. Il serbo toglie comunque la battuta a Millman nel nono game e poi chiude sul 6-4.

Più combattuto il terzo set con Djokovic che scappa sul 3-1, ma viene ripreso da Millman che riesce a strappare il servizio per la prima volta nel match al serbo. Nole, però, non ha nessuna intenzione di prolungare la partita e nel nono game ottiene un nuovo break, che gli permetterà poi di vincere il set per 6-4 e di conquistare l’incontro.

Il numero sei del mondo se la vedrà ora con il giapponese Kei Nishikori. Il tennista asiatico si è preso la rivincita contro il croato Marin Cilic, vendicando la sconfitta subita in finale nel 2014. Il numero 19 del mondo ha vinto in cinque set con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4 dopo quasi quattro ore ed un quarto di gioco.

Un primo set dominato da Cilic, che serve benissimo e soprattutto controlla agevolmente gli scambi da fondo, strappando in due circostanze il servizio al giapponese. Il croato continua ad avere in controllo la partita anche nel secondo set, salendo addirittura a condurre sul 4-2. Incredibilmente il servizio di Cilic si blocca improvvisamente ed il numero set del mondo perde addirittura a zero il settimo e poi anche il nono game, lasciando strada libera al giapponese per il 6-4 finale.

L’inerzia della partita è cambiata e Nishikori ottiene il break in apertura di terzo set. Cilic prova a reagire e ha tre palle del controbreak che non riesce a sfruttare. Il croato, però, agguanta la parità nell’ottavo game (vinto a zero) e il set si trascina al tiebreak: Cilic sale 4-3 ma commette addirittura due doppi falli consecutivi, che costano carissimo al croato e permettono al giapponese di chiudere 7-5.

Nel quarto set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Cilic nel settimo game. Si va di conseguenza al quinto ed è il giapponese il primo ad allungare, strappando il servizio al croato nel quarto game. Il vincitore del 2014 non molla e gioca un ottimo settimo game in risposta e pareggia nuovamente i conti. Nel decimo game, però, Nishikori si procura due match point ed il primo è decisivo grazie ad una fantastica risposta di dritto che lascia immobile Cilic e manda in semifinale il giapponese.













Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock